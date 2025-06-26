Рэпер, появившийся в одном носке на вечеринке Ивлеевой, рассказал, как сбежал из России

Рэпер Vacio, настоящее имя которого Николай Васильев, в интервью с Юрием Дудём* рассказал о том, как ему удалось покинуть Россию. По его словам, идея уехать пришла к нему после визита в военкомат. В социальных сетях на него подписалась Надежда Толоконникова, участница панк-группы Pussy Riot, что и стало поворотным моментом.