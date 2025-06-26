Рэпер, появившийся в одном носке на вечеринке Ивлеевой, рассказал, как сбежал из России
Рэпер Vacio признался, что покинуть Россию ему помог адвокат Pussy Riot
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Рэпер Vacio, настоящее имя которого Николай Васильев, в интервью с Юрием Дудём* рассказал о том, как ему удалось покинуть Россию. По его словам, идея уехать пришла к нему после визита в военкомат. В социальных сетях на него подписалась Надежда Толоконникова, участница панк-группы Pussy Riot, что и стало поворотным моментом.
Обратившись к Толоконниковой за помощью, Vacio получил контакты адвоката Дмитрия Захватова**, который ранее защищал членов Pussy Riot и других политических заключённых.
«Ходил я с этим секретом, который не могу никому сказать, ни одному своему другу. Хожу по улицам и постепенно прощаюсь с ними», — поделился певец.
Однако Vacio не раскрыл подробности своего отъезда из страны.
Напомним, Vacio оказался в центре внимания на вечеринке Анастасии Ивлеевой, состоявшейся 20 декабря 2023 года, где гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Рэпер был задержан на 15 суток за появление в одном носке. 13 мая 2024 года стало известно о его отъезде из России.
* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.
** Включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.