8 октября, 20:31

Продюсер Конад заявил, что рэпер Vacio упал с крыши в Париже ещё весной

Рэпер Vacio после падения с крыши. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / onlybimba

Продюсер Василий Конад опроверг информацию о том, что рэпер Vacio (настоящее имя — Николай Васильев) оказался в реанимации. По его словам, музыкант чувствует себя нормально, а инцидент с падением с крыши произошёл ещё в марте, а не сейчас.

Продюсер предположил, что сообщения о трагедии могут быть элементом пиара команды рэпера, чтобы привлечь внимание публики к творчеству эпатажного артиста.

«Товарищи журналисты, кушать подано!» – написал он в своём телеграм-канале.

В среду инфлюенсер заявила, что Vacio упал с третьего этажа, пробив стеклянную крышу.

Рэпер VACIO упал с высоты трёх этажей сквозь стеклянную крышу в Париже, он в реанимации

Ранее Life.ru писал, что Vacio прославился скандальными выходками на публичных мероприятиях. На «голой вечеринке» он появился в одном носке и был арестован на 15 суток. После штрафа в 200 тысяч рублей рэпер решил покинуть Россию, продолжив карьеру за границей.

