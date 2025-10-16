Театр Надежды Кадышевой выплатит 183 тысячи рублей по иску РАО

Арбитражный суд Воронежской области утвердил мировое соглашение между Российским авторским обществом (РАО) и руководством театра «Золотое кольцо» народной артистки России Надежды Кадышевой. Данная информация следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА «Новости».

Гендиректор учреждения Александр Костюк обязался выплатить РАО около 183 тысяч рублей, включая авторское вознаграждение, пени и штрафы за нарушение лицензионного договора. Параллельно арбитражный суд Москвы рассматривает в упрощённом порядке ещё один иск РАО к самому театру на 80 тысяч рублей за нарушение исключительных прав на произведения. Решение по этому делу будет принято на основе документов без проведения судебных заседаний, что ускорит процедуру взыскания.

Напомним, ранее Российское Авторское Общество (РАО) подало иск к ансамблю «Золотое кольцо» под руководством Надежды Кадышевой. Причиной иска стало нарушение авторских прав, однако подробности претензий к музыкальному коллективу пока не раскрываются, а представители ансамбля ещё не ознакомились с полным содержанием дела.