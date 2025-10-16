Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 октября, 06:35

ВСУ применяют новый БПЛА «Глазки» в Днепропетровской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Halfpoint

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Halfpoint

Украинские военные начали использовать новый тип беспилотников «Глазки» на Днепропетровском направлении, обладающих повышенной высотой полёта, качественной оптикой и тепловизором. Об этом сообщил военнослужащий 36-й мотострелковой бригады с позывным Мироха.

«Они вынуждены переходить на такие, потому что теряют свою технику, свои «птички», отметил военный в беседе с РИА «Новости».

Один из таких аппаратов был сбит средствами радиоэлектронной борьбы в районе недавно освобождённой Алексеевки.

За ночь расчёты ПВО сбили 51 украинский дрон над регионами России
За ночь расчёты ПВО сбили 51 украинский дрон над регионами России

Сегодня ночью по Украине был нанесён массированный удар. Так, взрывы прогремели в Харькове и Изюме. Взрывы в Полтаве и Кременчуге, по предварительным данным, привели к повреждению крупного газохранилища в области. Кроме того, хлопки прозвучали в Чернигове. Ночью сирены воздушной тревоги звучали по всей Незалежной.

Больше новостей о специальной военной операции читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar