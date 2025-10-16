ВСУ применяют новый БПЛА «Глазки» в Днепропетровской области

Украинские военные начали использовать новый тип беспилотников «Глазки» на Днепропетровском направлении, обладающих повышенной высотой полёта, качественной оптикой и тепловизором. Об этом сообщил военнослужащий 36-й мотострелковой бригады с позывным Мироха.

«Они вынуждены переходить на такие, потому что теряют свою технику, свои «птички», — отметил военный в беседе с РИА «Новости».

Один из таких аппаратов был сбит средствами радиоэлектронной борьбы в районе недавно освобождённой Алексеевки.

Сегодня ночью по Украине был нанесён массированный удар. Так, взрывы прогремели в Харькове и Изюме. Взрывы в Полтаве и Кременчуге, по предварительным данным, привели к повреждению крупного газохранилища в области. Кроме того, хлопки прозвучали в Чернигове. Ночью сирены воздушной тревоги звучали по всей Незалежной.