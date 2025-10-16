Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 октября, 04:37

За ночь расчёты ПВО сбили 51 украинский дрон над регионами России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 51 беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Наибольшее количество дронов — 12 — сбили над Саратовской областью. Одиннадцать БПЛА ликвидировали над Волгоградской областью. На подстанции «Балашовская» в Новониколаевском районе произошло возгорание из-за падения обломков украинского беспилотника. На месте происшествия работают пожарные расчёты. Ремонтные службы восстанавливают электроснабжение прилегающих к подстанции населённых пунктов.

Восемь беспилотных летательных аппаратов самолётного типа уничтожили над Ростовской областью, шесть — над территорией Республики Крым. По четыре дрона перехватили над Брянской и Воронежской областями, по одному — над Курской областью, а также над акваторией Чёрного и Азовского морей. Ещё три беспилотника сбили над Белгородской областью.

В аэропорту Тамбова и Самары сняли ограничения на приём и выпуск самолётов
В аэропорту Тамбова и Самары сняли ограничения на приём и выпуск самолётов

Сегодня ночью по Украине был нанесён массированный удар. Так, взрывы прогремели в Харькове и Изюме. Взрывы в Полтаве и Кременчуге, по предварительным данным, привели к повреждению крупного газохранилища в области. Кроме того, хлопки прозвучали в Чернигове. Ночью сирены воздушной тревоги звучали по всей Незалежной.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar