За ночь расчёты ПВО сбили 51 украинский дрон над регионами России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 51 беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Наибольшее количество дронов — 12 — сбили над Саратовской областью. Одиннадцать БПЛА ликвидировали над Волгоградской областью. На подстанции «Балашовская» в Новониколаевском районе произошло возгорание из-за падения обломков украинского беспилотника. На месте происшествия работают пожарные расчёты. Ремонтные службы восстанавливают электроснабжение прилегающих к подстанции населённых пунктов.

Восемь беспилотных летательных аппаратов самолётного типа уничтожили над Ростовской областью, шесть — над территорией Республики Крым. По четыре дрона перехватили над Брянской и Воронежской областями, по одному — над Курской областью, а также над акваторией Чёрного и Азовского морей. Ещё три беспилотника сбили над Белгородской областью.

Сегодня ночью по Украине был нанесён массированный удар. Так, взрывы прогремели в Харькове и Изюме. Взрывы в Полтаве и Кременчуге, по предварительным данным, привели к повреждению крупного газохранилища в области. Кроме того, хлопки прозвучали в Чернигове. Ночью сирены воздушной тревоги звучали по всей Незалежной.