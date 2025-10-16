Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 октября, 06:38

Глава ФСБ Бортников обвинил Лондон в срыве мирных инициатив по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / cunaplus

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / cunaplus

Руководство и специальные службы Великобритании несут прямую ответственность за неоднократные срывы процессов мирного урегулирования на Украине. С таким заявлением выступил директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств-участников СНГ в Самарканде.

«Именно британцы посредством провокаций и дезинформации дирижируют линией Брюсселя на срыв украинского урегулирования», — подчеркнул Бортников.

Глава ФСБ, который также занимает пост председателя Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ), подчеркнул, что именно руководство и спецслужбы Соединённого Королевства несут ответственность за неоднократные срывы реальных инициатив по мирному разрешению конфликта. Он напомнил, что ещё в марте 2022 года бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон чётко обозначил курс Лондона, передав киевским подопечным прямое указание продолжать боевые действия.

«Мы будем действовать»: Глава Минобороны Британии выступил с угрозой в адрес России
«Мы будем действовать»: Глава Минобороны Британии выступил с угрозой в адрес России
Ранее эксперты американского Института изучения войны (ISW) предположили, что прямое столкновение между Россией и НАТО возможно до 2036 года. По мнению аналитиков, после окончания конфликта в Украине Россия, вероятно, сможет оперативно восстановить свои военные возможности и перебросить войска к границам стран НАТО на востоке.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Великобритания
  • Украина
  • ФСБ России
  • Александр Бортников
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar