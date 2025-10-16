В Петербурге утром остановилось движение поездов на участке красной линии метро

Утром 16 октября движение поездов на Кировско-Выборгской («красной») линии метро Санкт-Петербурга было временно остановлено из-за неисправного состава. К 09:30 движение было полностью восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе подземки.

Сбой произошёл на участке от станции «Академическая» до «Девяткино». После остановки поезда следовали с увеличенными интервалами, а станции «Девяткино», «Гражданский проспект», «Проспект Ветеранов» и «Автово» были временно закрыты на вход.

Состав, вызвавший сбой, после устранения неисправности начал движение с ограниченной скоростью в сторону депо, из-за чего задержка ощущалась на всей линии. К 09:27 движение вернулось в обычный режим, а интервалы поездов начали восстанавливаться. Представители метро принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства.

Ранее в Петербурге уже случались сбои в работе метро. Так, утром 5 сентября на оранжевой линии пассажиров высаживали из поездов, направлявшихся в центр города. Причиной инцидента стала техническая неисправность, после устранения которой движение поездов было восстановлено.