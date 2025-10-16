Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
16 октября, 07:21

В США заявили о переломном моменте в СВО из-за роста российских возможностей

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

ВС России получают значительное преимущество над ВСУ за счет улучшения оперативных возможностей беспилотников «Герань». Об этом сообщает американский журнал Military Watch Magazine.

«Аналитики отмечают растущую способность <…> беспилотников (ВС России. — Прим. Life.ru) динамично обнаруживать как неподвижные, так и движущиеся цели на территории Украины как потенциальное переломное событие», — говорится в материале.

Автор отмечает, что благодаря модернизированным характеристикам и синергии с другими видами вооружений, российские беспилотники демонстрируют высокую эффективность в поражении тыловых логистических объектов украинских войск. Налаженная цепочка производства, по мнению автора, обеспечивает российской армии как качественное, так и количественное превосходство, что позволяет наращивать нагрузку на украинские системы ПВО.

Ранее сообщалось, что за всё время боевых действий на Украины из рядов ВСУ дезертировало около 285 тысяч военнослужащих. Однако, как отмечает официальный представитель МИД России Мария Захарова, реальное число дезертиров может быть намного выше. Согласно оценкам наблюдателей, ряды украинской армии покинули порядка 1,5 миллиона человек.

Больше новостей о специальной военной операции читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Мария Любицкая
