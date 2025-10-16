Генсек НАТО оскорбительно высказался о России, её пилотах и моряках

Военные возможности России значительно переоценены, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на брифинге.

«Давайте не будем преувеличивать возможности России. Их пилоты не умеют управлять истребителями, а капитаны кораблей — бросать якорь», — сказал Рютте.

Он отметил, что НАТО могла бы «сбить русских немедленно», если бы не обладала достаточной мощью, но именно сила альянса позволяет «аккуратно выводить их из воздушного пространства». При этом генсек отказался отвечать на вопрос журналистов о возможном расширении сотрудничества НАТО с Молдавией.

Также ранее Рютте заявил о необходимости нарастить темпы оборонного производства как в Европе, так и в США, назвав нынешние показатели недостаточными. На примере закупок истребителей F-35 и систем ПВО Patriot Рютте пояснил проблему, вспомнив «старую русскую шутку» про Lada и холодильник. По словам генсека, поставки Patriot, заказанные любым членом альянса, действительно занимают около десяти лет.