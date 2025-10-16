Глава МИД Польши обвинил Россию в «тактически глупой» эскалации

Действия России, приведшие к инциденту с дронами, являются «тактически глупыми и контрпродуктивными». Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, его слова приводит The Guardian.

По данным издания, Сикорский сделал это заявление в преддверии публикации пресс-релиза Европейской комиссии, в котором содержится призыв завершить создание системы защиты от беспилотников к концу 2027 года. Проект известен под названием «стена дронов».

Министр также отверг опасения Москвы, что поставка Украине американских крылатых ракет Tomahawk станет провокацией. По его словам, эти ракеты могут быть использованы для ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Напомним, Еврокомиссар Андрюс Кубилюс признал нехватку ресурсов у стран ЕС для борьбы с дронами. В ответ на эту проблему был запущен общеевропейский проект «стена дронов», призванный обеспечить защиту от беспилотных летательных аппаратов.

А ранее президент США Дональд Трамп подтвердил планы провести встречу с главарём киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября. Хозяин Белого дома не стал уточнять детали предстоящих переговоров и уклонился от ответа на вопрос о возможности поставок Украине ракет Tomahawk.