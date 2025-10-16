«Истероид»: Психолог объяснила, зачем Водонаева устроила фотосессию на похоронах

Алёна Водонаева опубликовала фотографии с похорон своей бабушки, что спровоцировало волну критики со стороны подписчиков, которые сочли подобную фотосессию неуместной. Причины резкой реакции публики и мотивы самой модели в беседе с порталом «Страсти» проанализировала психолог Ольга Лесняк.

«Что касается любителей подобных фотосессий, причины у каждого свои. Для начала отметим стремление выделяться, привлекать внимание, характерное для истероидов. Далее идёт особая эмоциональная связь с темой смерти: у некоторых людей гибель близкого оставляет глубокую рану, и снимок становится своего рода попыткой восстановить контроль над ситуацией, изучить свою боль и личные переживания», — высказалась специалист.

По её словам, третьи видят в этих фотосъёмках своего рода вызов, брошенный страху перед небытием. Такие люди демонстрируют бесстрашие перед кончиной и местом упокоения, заявляя о своей свободе действий: петь, встречаться, делать всё, что вздумается, здесь, на кладбище.

Психолог предположила, что возмущение критиков часто связано с их личной травмой, например, с незавершённым процессом переживания утраты или собственным страхом перед смертью и старостью. Таким людям может казаться, что чужое поведение грубо нарушает внутренние нормы и табу.

Напомним, бабушка телеведущей Алёны Водонаевой — Наталья — скончалась после многолетней борьбы с болезнью Альцгеймера. Диагноз ей поставили пять лет назад, но именно пандемия сильно подкосила здоровье. Сначала у неё начала подводить память: она не могла вспомнить имена детей или памятные семейные события. Позже к этому добавились резкие перепады настроения — женщина стала болезненно обижаться по пустякам и могла внезапно вспылить.