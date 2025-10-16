Япония подумает над призывом США отказаться от российских энергоносителей

Япония изучает возможные меры в ответ на призыв министра финансов США Скотта Бессента отказаться от российских энергоносителей. Об этом сообщили агентству Kyodo источники в японской делегации в Вашингтоне.

«В сотрудничестве со странами G7 Япония рассмотрит, что можно сделать», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что в Европейском парламенте обсуждается ускорение процесса отказа от импорта энергоносителей из России. ЕС планирует полностью прекратить импорт российской нефти с 2026 года, а газа — с 2027 года. Первоначально предполагалось, что отказ от российских энергоносителей завершится к концу 2027 года. В план также включены меры по пресечению деятельности «теневого флота» России.