Япония подумает над призывом США отказаться от российских энергоносителей
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aritra Deb
Япония изучает возможные меры в ответ на призыв министра финансов США Скотта Бессента отказаться от российских энергоносителей. Об этом сообщили агентству Kyodo источники в японской делегации в Вашингтоне.
«В сотрудничестве со странами G7 Япония рассмотрит, что можно сделать», — говорится в материале.
Ранее сообщалось, что в Европейском парламенте обсуждается ускорение процесса отказа от импорта энергоносителей из России. ЕС планирует полностью прекратить импорт российской нефти с 2026 года, а газа — с 2027 года. Первоначально предполагалось, что отказ от российских энергоносителей завершится к концу 2027 года. В план также включены меры по пресечению деятельности «теневого флота» России.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.