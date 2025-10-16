Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 октября, 07:35

Япония подумает над призывом США отказаться от российских энергоносителей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aritra Deb

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aritra Deb

Япония изучает возможные меры в ответ на призыв министра финансов США Скотта Бессента отказаться от российских энергоносителей. Об этом сообщили агентству Kyodo источники в японской делегации в Вашингтоне.

«В сотрудничестве со странами G7 Япония рассмотрит, что можно сделать», — говорится в материале.

Макрон пообещал, что Европа прекратит закупки российских энергоносителей
Макрон пообещал, что Европа прекратит закупки российских энергоносителей

Ранее сообщалось, что в Европейском парламенте обсуждается ускорение процесса отказа от импорта энергоносителей из России. ЕС планирует полностью прекратить импорт российской нефти с 2026 года, а газа — с 2027 года. Первоначально предполагалось, что отказ от российских энергоносителей завершится к концу 2027 года. В план также включены меры по пресечению деятельности «теневого флота» России.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Япония
  • США
  • g7
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar