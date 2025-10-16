Генерал-полковник Кизюн перед смертью стал жертвой семейной аферы

Генерал-полковник, ветеран Великой Отечественной войны Николай Фадеевич Кизюн незадолго до смерти стал жертвой семейной аферы. Об этом пишет SHOT.

В феврале 2025 года умер его сын, и после этого оставшиеся родственники пытались лишить ветерана квартиры в Новочерёмушках, представив документы якобы с последней волей сына. Из-за плохого зрения и слуха Кизюн был готов подписать их, однако позже прокуратура признала сделку недействительной, и генерал чудом не остался без жилья.

Ранее Life.ru сообщал, что на 98-м году жизни скончался легендарный генерал-полковник Николай Фаддеевич Кизюн — ветеран Великой Отечественной войны, чьё лицо стало символом Парадов Победы на Красной площади. Он занимал ключевые посты в ГСВГ и возглавлял Военно-политическую академию имени Ленина.