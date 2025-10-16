В Москве из-за гололеда столкнулись 15 автомобилей, пострадал ребёнок

В Новой Москве на Остафьевском шоссе произошло первое массовое ДТП из-за гололеда в этом сезоне: столкнулись 15 автомобилей. Движение на месте аварии ограничено, известно о пострадавшем ребёнке. Об этом сообщил Telegram-канал 360.ru.

На Остафьевском шоссе столкнулись 15 автомобилей из-за гололеда. Обложка © Telegram / 360.ru

Ночью в отдельных районах Москвы отмечались заморозки, что и стало причиной скользкой дороги и массового ДТП. Специалисты предупреждают водителей о повышенной осторожности на дорогах в таких условиях.

Ранее сообщалось о крупном ДТП в Амурской области на дороге «Подъезд к г. Свободному», где столкнулись Toyota Probox и автобус с более чем 50 вахтовиками амурского газохимического комплекса. Автобус съехал с дороги и перевернулся. В результате 46 пассажиров были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, один человек скончался.