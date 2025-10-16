Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 октября, 07:57

В Москве из-за гололеда столкнулись 15 автомобилей, пострадал ребёнок

На Остафьевском шоссе столкнулись 15 автомобилей из-за гололеда. Обложка © Telegram / ЧП / Москва

На Остафьевском шоссе столкнулись 15 автомобилей из-за гололеда. Обложка © Telegram / ЧП / Москва

В Новой Москве на Остафьевском шоссе произошло первое массовое ДТП из-за гололеда в этом сезоне: столкнулись 15 автомобилей. Движение на месте аварии ограничено, известно о пострадавшем ребёнке. Об этом сообщил Telegram-канал 360.ru.

На Остафьевском шоссе столкнулись 15 автомобилей из-за гололеда. Обложка © Telegram / 360.ru

Ночью в отдельных районах Москвы отмечались заморозки, что и стало причиной скользкой дороги и массового ДТП. Специалисты предупреждают водителей о повышенной осторожности на дорогах в таких условиях.

Костромской водитель «попал» на 17 млн после смерти четырёх человек в жутком ДТП
Костромской водитель «попал» на 17 млн после смерти четырёх человек в жутком ДТП

Ранее сообщалось о крупном ДТП в Амурской области на дороге «Подъезд к г. Свободному», где столкнулись Toyota Probox и автобус с более чем 50 вахтовиками амурского газохимического комплекса. Автобус съехал с дороги и перевернулся. В результате 46 пассажиров были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, один человек скончался.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar