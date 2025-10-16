Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический альянс несоизмеримо мощнее России. Он утверждает, что сравнивать их бессмысленно, приводя в пример экономику одного лишь штата Техас, превосходящую российскую. Подобные заявления вызывают вопросы об уровне компетентности западных политиков и их понимании экономических реалий. Авторы интернет-издания «Подмосковье сегодня» отмечают, что это не первый случай некорректных высказываний со стороны представителей США, НАТО или ЕС.

Политолог Сергей Маркелов связал подобные заявления не только с популизмом, но и с попытками привлечь на свою сторону Дональда Трампа, одного из ключевых игроков в украинском конфликте. Эксперт полагает, что американского лидера вновь вовлекают в противостояние между Россией и Украиной.

«Генсек НАТО и Евросоюз почувствовали, что маятник отношений между Россией и США отклонился в сторону Трампа. Надо честно признаться, что Трампа назад втягивают в российско-украинский конфликт. Они достигли своей цели. Рютте нашёл способ, как манипулировать Трампом. Поэтому ими говорится, что Россия развалилась, что Украина развалила ударами российскую энергетику», — подчеркнул эксперт.

Это столкновение интересов, по его словам, может открыть новую главу в развитии конфликта. Однако многое будет зависеть от поставок вооружений Украине. Политолог считает, что сам Трамп не стремится к эскалации. Уникальность главы Белого дома в его ситуативном, а не стратегическом подходе к политике. Для него образ грозного оружия важнее, чем его реальное применение, добавил Маркелов. Символы для него значат больше, чем прагматичная политика.

Тем не менее согласие американского лидера на дальнейшее развитие конфликтной ситуации обернётся катастрофическими последствиями для всего мира, предостерёг эксперт. Трамп осознаёт, что конфликт не ограничится Россией, а затронет также Китай и Индию. В итоге президент США рискует вступить в противостояние со всем миром, подытожил Маркелов.