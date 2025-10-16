Поляки потратили почти $500 млн на «дорогу в никуда» к границе с Чехией

В Польше построили скоростную трассу стоимостью почти 500 млн долларов, ведущую к польско-чешской границе, которая пока заканчивается в поле. Об этом сообщил портал Money.pl.

«Строительство автомагистрали технически очень сложное. Мы испытываем трудности, особенно с укреплением насыпей и устранением пробелов, связанных с устойчивостью скальных пород», – рассказал генеральный директор департамента дорог и автомагистралей Чехии Радек Матл.

В 2024 году Главное управление национальных дорог и автомагистралей Польши завершило строительство участка Болькув – Каменна-Гура в Нижнесилезском воеводстве, продлив маршрут до границы с Чехией. Общая стоимость проекта составила 1,785 млрд злотых (примерно 488 млн долларов). На чешской стороне планируется построить 28 мостов, два туннеля и три железнодорожных переезда, однако конкретные работы пока остаются на стадии планирования.

Ранее сообщалось, что дорожное строительство в России в 2025 году идёт с опережением графика на 29% по сравнению с прошлым годом. К концу года планируется построить и отремонтировать минимум 28 тысяч километров дорог, что примерно на 4 тысячи километров больше, чем в 2024 году.