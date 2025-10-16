В Донецке произошло частичное отключение электроэнергии

В нескольких районах Донецка зафиксированы перебои с электроснабжением. Об этом сообщает телеграм-канал Mash на Донбассе.

По данным оперативных служб, обесточены жилые кварталы в Кировском, Ворошиловском, Ленинском, Куйбышевском и Петровском районах города. Причиной массовых отключений стала авария на одной из подстанций. В настоящее время бригады энергетиков уже работают на месте происшествия для устранения повреждений и восстановления подачи электроэнергии.

Ранее Life.ru сообщал, что в Валуйском городском округе Белгородской области инфраструктурный объект подвергся атаке со стороны ВСУ, что привело к временным перебоям в электроснабжении. Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что в результате удара могут быть нарушены работы сетей уличного освещения в муниципалитете.