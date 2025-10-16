Nestle снизила выручку и объявила о планах сократить 16 тысяч рабочих мест

Швейцарская компания Nestle, крупнейший мировой производитель продуктов питания и безалкогольных напитков, в январе–сентябре 2025 года снизила выручку на 1,9% до 65,87 млрд франков ($82,8 млрд) и планирует в ближайшие два года сократить 16 тысяч рабочих мест. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.

«Мир меняется, и Nestle нужно меняться ещё быстрее. Это подразумевает принятие сложных, но необходимых решений по сокращению численности персонала в течение следующих двух лет», — заявил генеральный директор компании Филипп Навратил.

Органический рост продаж компании, очищенный от влияния поглощений, продаж активов и валютных колебаний, составил 3,3%, а цены на товары выросли в среднем на 2,8%. В Северной и Южной Америке выручка сократилась на 4,8%, до 25,29 млрд франков, в странах Азии, Африки и Океании — на 2,5%, до 15,26 млрд франков, в Европе — выросла на 2,6%, до 12,79 млрд франков. При этом во всех регионах зафиксирован органический рост выручки — от 2,5% до 4,3%.

Продажи кофе и кофемашин Nespresso увеличились на 2,6%, составив 4,71 млрд франков. Сегмент продуктов лечебного и специализированного питания (Nestle Health Science) показал снижение доходов на 1,4% — до 4,85 млрд франков. Продажи воды и напитков составили 2,75 млрд франков, что на 0,4% меньше аналогичного показателя прошлого года. Рыночная стоимость компании с начала года выросла на 1,7% и достигла 192,41 млрд франков.

Ранее сообщалось, что американская сеть кофеен Starbucks объявила о масштабном сокращении, затронувшем около 400 заведений и 900 сотрудников. Генеральный директор компании Брайан Никкол отметил, что это составляет примерно 1% от общего числа кофеен. На конец июня в Северной Америке работало 18 734 кофейни, к концу сентября их количество сократилось до 18 300.