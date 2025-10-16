Доктор Мясников посоветовал россиянам тратить утро на себя и избегать новостей

Россиянам рассказали, как правильно начинать день, чтобы он был продуктивным и здоровым. Об этом в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал врач общей практики и телеведущий Александр Мясников.

«Самый главный совет — вовремя ложиться так, чтобы утром встать и у вас было два часа до выхода. И эти два часа до выхода не тратьте на этот идиотский телефон, потратьте на себя. И вы себе скажете спасибо», — сказал он.

По словам специалиста, утром важно выделять хотя бы десять минут на зарядку и хорошо завтракать — например, кашей или яйцом. Он также предостерёг россиян от чтения новостей, объяснив, что погружение в информацию о событиях в мире может испортить настроение с самого утра.

Ранее сообщалось, что в Госдуме вновь обсуждается инициатива запрета продажи сладких газированных напитков лицам до 18 лет. Такие продукты с высоким содержанием сахара могут провоцировать ожирение, диабет и другие метаболические расстройства у молодёжи. Эта мера похожа на уже действующий запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним.