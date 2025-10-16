Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет обвинил экс-комика Владимира Зеленского в том, что тот вводит в заблуждение американское руководство, завышая реальные возможности ВСУ. Шеремет считает, что подобные действия главы киевского режима приведут к катастрофическим последствиям для Украины в случае новой попытки наступления. Об этом он сообщил в беседе с РИА «Новости».

«Зеленский, не считаясь с любыми потерями, в надежде удержаться в расшатанном кресле диктатора с сохранением поставок летального оружия со стороны Запада будет пытаться перехватить инициативу, в том числе организуя новое фатальное наступление, которое обернётся очередной катастрофой для ВСУ», — сказал Михаил Шеремет.

Парламентарий добавил, что Зеленский сознательно вводит в заблуждение американскую администрацию, завышая реальные возможности украинской армии.

По мнению Шеремета, киевский режим, стремясь выслужиться перед Штатами, компенсирует отсутствие успехов на фронте осуществлением остервенелых террористических актов против гражданской инфраструктуры и мирного населения России. Депутат также заявил, что для восполнения чудовищных потерь в живой силе Киев хитростью загоняет украинскую молодёжь в окопы, поскольку Зеленский нужен Западу лишь для того, чтобы максимально продлить конфликт под лозунгом «война до последнего украинца».

Ранее сообщалось, что Зеленский намерен использовать свой предстоящий визит в США для продвижения идеи участия Украины в американской системе ПРО «Золотой купол». По мнению источников, это предложение может быть связано с желанием Киева получить американские ракеты «Томагавк». Высказываются предположения, что включение Украины в «Золотой купол» может быть способом для Вашингтона обеспечить контроль над «Томагавками», которые, как ожидается, будут переданы украинской армии.