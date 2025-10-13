Зеленский нашёл у ВСУ только 40% своего оружия после од «смертоносному Фламинго»
Главарь киевского режима Владимир Зеленский вновь констатировал, что лишь около 40% вооружений в руках ВСУ производится непосредственно на Украине. С таким заявлением он выступил на сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Любляне.
«Более 40% оружия на фронте сейчас производится на Украине», — сказал Зеленский и пожаловался, что значительная часть оборонного производства страны остаётся недофинансированной.
При этом Зеленский продолжает безбожно врать о разработке украинской ракеты «Фламинго», которую называет смертоносной. Ранее российские средства противовоздушной обороны впервые успешно нейтрализовали этот снаряд. «Фламинго» перехватили на высоте около 100 метров при скорости цели 600 км/ч. Для этого был задействован зенитный ракетный комплекс «Бук».
