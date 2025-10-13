Главарь киевского режима Владимир Зеленский вновь констатировал, что лишь около 40% вооружений в руках ВСУ производится непосредственно на Украине. С таким заявлением он выступил на сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Любляне.

«Более 40% оружия на фронте сейчас производится на Украине», — сказал Зеленский и пожаловался, что значительная часть оборонного производства страны остаётся недофинансированной.