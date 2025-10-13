Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 октября, 13:43

Зеленский нашёл у ВСУ только 40% своего оружия после од «смертоносному Фламинго»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Главарь киевского режима Владимир Зеленский вновь констатировал, что лишь около 40% вооружений в руках ВСУ производится непосредственно на Украине. С таким заявлением он выступил на сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Любляне.

«Более 40% оружия на фронте сейчас производится на Украине», — сказал Зеленский и пожаловался, что значительная часть оборонного производства страны остаётся недофинансированной.

«Тупая ракета»: Военный эксперт объяснил, почему украинское «Фламинго» нельзя сравнить с «Томагавками»
«Тупая ракета»: Военный эксперт объяснил, почему украинское «Фламинго» нельзя сравнить с «Томагавками»

При этом Зеленский продолжает безбожно врать о разработке украинской ракеты «Фламинго», которую называет смертоносной. Ранее российские средства противовоздушной обороны впервые успешно нейтрализовали этот снаряд. «Фламинго» перехватили на высоте около 100 метров при скорости цели 600 км/ч. Для этого был задействован зенитный ракетный комплекс «Бук».

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • ВСУ
  • НАТО
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar