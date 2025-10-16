В мороженом «Коровка из Кореновки» нашли осколки стекла

Летом покупатель пломбира «Коровки из Кореновки» столкнулся с неприятным сюрпризом – в десерте были обнаружены стеклянные осколки. Как сообщает телеграм-канал Kub Mash, в результате проверки, инициированной после обращения в контролирующие органы, было установлено, что вся партия мороженого, изготовленная 27 января 2025 года на «Фабрике настоящего мороженого» в Кореновске, оказалась небезопасной.

«Суд велел заводу повнимательней контролировать продукцию», — говорится в публикации.

Параллельно бренд оказался вовлечён в другой скандал: в СМИ появилась информация о возможном микробиологическом заражении продукции. Генеральный директор компании-производителя назвал эти сведения технической ошибкой и заявил о готовности защищать деловую репутацию в судебном порядке.

Ранее врач заявила, что регулярное употребление мороженого может стать причиной проблем с печенью. Доктор посоветовала обращать внимание на состав мороженого, избегая продуктов с транс-изомерами, которые могут появляться при использовании гидрогенизированных масел. Для тех, кто хочет насладиться холодным десертом без риска для печени, хорошим выбором может стать фруктовый лёд.