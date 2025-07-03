Роспотребнадзор вступился за наше мороженое, в котором Армения «нашла» кишечную палочку
Роспотребнадзор: «Коровка из Кореновки» соответствует требованиям безопасности
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Продукция под брендом «Коровка из Кореновки» соответствует требованиям качества и безопасности. Об этом заявили в Роспотребнадзоре, комментируя информацию о временном запрете на импорт в Армению.
«В рамках проводимого мониторинга не фиксировались случаи несоответствия продукции требованиям безопасности и качества, включая нормы технических регламентов Таможенного союза», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее власти Армении временно приостановили ввоз мороженого, произведённого российской «Фабрикой настоящего мороженого», ссылаясь на превышение допустимого уровня бактерий группы кишечной палочки. В Роспотребнадзоре отметили, что направили запрос в компетентные органы Армении с просьбой предоставить дополнительную информацию и результаты лабораторных исследований.
В группе компаний «Ренна», которой принадлежит бренд, заявили, что партия мороженого была проверена перед отправкой и соответствовала всем нормам. Там не исключили, что нарушения могли возникнуть на этапе транспортировки, хранения или реализации.
Ранее Life.ru рассказывал, что за последний год цены на мороженое в российских торговых точках увеличились в диапазоне от 5 до 30 процентов. Наиболее заметно выросла стоимость рожков, подскочив в среднем на треть