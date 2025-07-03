Роспотребнадзор вступился за наше мороженое, в котором Армения «нашла» кишечную палочку

Продукция под брендом «Коровка из Кореновки» соответствует требованиям качества и безопасности. Об этом заявили в Роспотребнадзоре, комментируя информацию о временном запрете на импорт в Армению.

«В рамках проводимого мониторинга не фиксировались случаи несоответствия продукции требованиям безопасности и качества, включая нормы технических регламентов Таможенного союза», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее власти Армении временно приостановили ввоз мороженого, произведённого российской «Фабрикой настоящего мороженого», ссылаясь на превышение допустимого уровня бактерий группы кишечной палочки. В Роспотребнадзоре отметили, что направили запрос в компетентные органы Армении с просьбой предоставить дополнительную информацию и результаты лабораторных исследований.

В группе компаний «Ренна», которой принадлежит бренд, заявили, что партия мороженого была проверена перед отправкой и соответствовала всем нормам. Там не исключили, что нарушения могли возникнуть на этапе транспортировки, хранения или реализации.