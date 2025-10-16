«Нет удовольствия»: Иосиф Пригожин высказался об отказе артистов от фонограммы

Настоящие артисты испытывают удовольствие исключительно от живого исполнения, а не от работы под фонограмму. Такое мнение в беседе с корреспондентом Пятого канала высказал продюсер Иосиф Пригожин во время Большого Гала-концерта шоу «Голос» в Кремле. Комментируя тенденцию к отказу от фонограмм, продюсер подчеркнул, что настоящим певцам она не нужна.

Иосиф Пригожин заявил о недопустимости фонограммы у музыкантов. Видео © 5-tv.ru

«Настоящим певцам фонограмма не нужна. Потому что от фонограммы нет удовольствия. Для артиста это эмоция, понимаете, когда люди цепляются друг за друга. Вот человек выходит — Сосо [Павлиашвили], Валерия, [Полина] Гагарина. Все выходят с таким эмоциональным жаром, это же кайф», — поделился Пригожин.

