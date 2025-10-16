«Опасное дело»: Военный эксперт рассказал о британских боевых пловцах-диверсантах

Действия Великобритании по подготовке к нападению на российские объекты с использованием боевых пловцов представляют собой крайне рискованную операцию, по своей сути являющуюся диверсией. Об этом в беседе с Life.ru рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Увидеть британских пловцов можем, очевидно, под водой. Это боевые пловцы. Британия специализируется в диверсионной службе САС. Она достаточно хорошо подготовлена, и это диверсионные действия под водой. Великобритания — одна из стран, где всё это отлажено. Василий Дандыкин Военный эксперт

По его мнению, в настоящее время Британия натаскивает своих и украинских подопечных для выполнения этих миссий. Обучение, вероятно, проводится в районе Очакова Николаевской области, где созданы необходимые условия для базирования подобных подразделений. Дандыкин напомнил, что, хотя украинские силы ранее имели соответствующую подготовку благодаря бригаде спецназа Черноморского флота, перешедшей на их сторону, со временем эти навыки требуют обновления. По этой причине британские инструкторы и проводят обучение.

«Это очень опасное дело. Есть малые подводные средства доставки, которые используются для подрыва кораблей, для уничтожения каких-то портовых объектов и так далее. Вот об этом и идёт речь, в том числе о газопроводах и трубопроводах», — подчеркнул он.

Напомним, что информацию о готовящихся Великобританией диверсионных операциях против России раскрыл директор ФСБ Александр Бортников. По имеющимся данным, Британия совместно с МИ-6 планирует организовать вылазки украинских диверсионных групп в приграничные регионы России. Целью являются объекты критической инфраструктуры.