В Ростовской области запретили вырубать деревья без разрешения губернатора

«Теперь в регионе во время работ по благоустройству запрещено спиливать деревья выше 1,8 метра высотой без письменного разрешения губернатора», – следует из решения Слюсаря.

Ранее эксперт по ЖКХ раскрыл, кто и когда должен убирать опавшую листву. Специалист также напомнил, что есть места, где листву, наоборот, нужно оставлять, — например, это касается газонов. И это не халатность, а экологическая мера: опавшая листва служит естественным удобрением и защищает корни деревьев от морозов.