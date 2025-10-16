Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 октября, 09:18

В Ростовской области запретили вырубать деревья без разрешения губернатора

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alas_spb

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alas_spb

В Ростовской области введён запрет на вырубку здоровых деревьев высотой свыше 1,8 метра без личного письменного разрешения губернатора региона Юрия Слюсаря. Данное распоряжение было издано после инцидента в Новочеркасске, где в ходе работ по благоустройству были незаконно спилены 30 здоровых сосен.

Визит Слюсаря в Новочеркасск. Видео © Telegram / Юрий Слюсарь

«Теперь в регионе во время работ по благоустройству запрещено спиливать деревья выше 1,8 метра высотой без письменного разрешения губернатора», – следует из решения Слюсаря.

Губернатор напомнил, что экс-мэр Новочеркасска Юрий Лысенко, обвиняемый в получении крупной взятки, ранее публично гарантировал, что деревья в ходе благоустройства не пострадают.
В Госдуме напомнили о штрафах за незаконную вырубку деревьев на даче
В Госдуме напомнили о штрафах за незаконную вырубку деревьев на даче

Ранее эксперт по ЖКХ раскрыл, кто и когда должен убирать опавшую листву. Специалист также напомнил, что есть места, где листву, наоборот, нужно оставлять, — например, это касается газонов. И это не халатность, а экологическая мера: опавшая листва служит естественным удобрением и защищает корни деревьев от морозов.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Региональные власти
  • Политика
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar