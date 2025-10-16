В Ростовской области запретили вырубать деревья без разрешения губернатора
В Ростовской области введён запрет на вырубку здоровых деревьев высотой свыше 1,8 метра без личного письменного разрешения губернатора региона Юрия Слюсаря. Данное распоряжение было издано после инцидента в Новочеркасске, где в ходе работ по благоустройству были незаконно спилены 30 здоровых сосен.
«Теперь в регионе во время работ по благоустройству запрещено спиливать деревья выше 1,8 метра высотой без письменного разрешения губернатора», – следует из решения Слюсаря.
Губернатор напомнил, что экс-мэр Новочеркасска Юрий Лысенко, обвиняемый в получении крупной взятки, ранее публично гарантировал, что деревья в ходе благоустройства не пострадают.
