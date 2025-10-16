ВС РФ уничтожили ещё один Patriot
Обложка © Wikipedia / Mark Holloway
Российские войска уничтожили кабину управления и пусковую установку комплекса Patriot в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Также была поражена радиолокационная станция AN/MPQ-65.
А ранее американские СМИ выяснили, что зенитно-ракетные комплексы Patriot демонстрируют на Украине ограниченную эффективность в противодействии российским ракетам.
