Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
16 октября, 09:20

ВС РФ уничтожили ещё один Patriot

Обложка © Wikipedia / Mark Holloway

Российские войска уничтожили кабину управления и пусковую установку комплекса Patriot в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также была поражена радиолокационная станция AN/MPQ-65.

А ранее американские СМИ выяснили, что зенитно-ракетные комплексы Patriot демонстрируют на Украине ограниченную эффективность в противодействии российским ракетам.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Политика
