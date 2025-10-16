Две иностранки хотели вывезти в Китай шкурки соболя и шиншиллы на 6 млн рублей

На Дальнем Востоке пресечена контрабанда 1 600 шкурок соболя и шиншиллы стоимостью 6 млн рублей. Две иностранные гражданки пытались вывезти товар в Китай без документов, сообщает Хабаровская таможня. Об этом Life.ru сообщили в Федеральной таможенной службе.

Контрабанду шкурок соболя и шиншиллы на 6 млн рублей пресекли таможенники на Дальнем Востоке. Видео © Предоставлено Life.ru / Елена Попова, пресс-секретарь Хабаровской таможни

«Женщины не предоставили таможенникам документы на вывоз дорогостоящего товара и пояснили, что согласились вывезти товар по просьбе незнакомого человека за вознаграждение», — говорится в сообщении.

Туристки полностью признали вину и находятся под домашним арестом. В отношении них возбудили уголовные дела по части 2 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Им грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

Контрабанду шкурок соболя и шиншиллы на 6 млн рублей пресекли таможенники на Дальнем Востоке. Фото © Предоставлено Life.ru / Елена Попова, пресс-секретарь Хабаровской таможни

Следственные действия продолжаются, устанавливаются другие лица, причастные к контрабанде. Мероприятия проводились совместно с УФСБ России по Амурской области.

Ранее сообщалось, что на таможне в Ивангороде 31-летняя россиянка устроила дебош, разбив пять бутылок шотландского виски и оскорбляя сотрудников. Женщина пыталась провезти алкоголь без декларирования, превышая разрешённый лимит в 3 литра на человека, и неоднократно пересекала границу с одинаковыми товарами, маскируя их под личные, рассказала начальник отдела по связям с общественностью Северо-Западного таможенного управления Вера Филиппова.