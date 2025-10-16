Без документов и вещей: Российского моряка с амнезией нашли в аэропорту Бангкока

Российский моряк, страдающий провалами в памяти, оказался брошенным в аэропорту Бангкока. Он направлялся домой, но был вынужден задержаться в Таиланде после того, как у него украли деньги и билет, сообщает SHOT.

У Валерия украли деньги и билет домой. Фото © SHOT

Как выяснил Telegram-канал, житель Владивостока Валерий возвращался домой из Саудовской Аравии в компании девяти попутчиков. Пересадка у них была в Бангкоке. По словам Валерия, он чувствовал себя хорошо, но после приземления в аэропорту Бангкока потерял память. Он очнулся в туалете, не помня ничего и не обнаружив ни вещей, ни денег, ни знакомых.

Сейчас мужчине оказывают помощь. Его делом занимается туристическая полиция аэропорта Суварнабхуми, а также волонтёры. Известно, что Валерий работал моряком в компании «Лена-Транс», занимающейся речными пассажирскими перевозками. У него есть семья: жена и дочь.

