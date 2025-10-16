Сектор Газа
16 октября, 09:35

Песков отреагировал на дерзкие слова Рютте о российских пилотах и моряках

Обложка © ТАСС / OLIVIER MATTHYS / ЕРА, © Life.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя недавние заявления Генерального секретаря НАТО Марка Рютте, выразил мнение, что высказывания относительно российских военных свидетельствуют о его полном незнании реальных качеств российских лётчиков и моряков.

Песков, отвечая на вопрос ТАСС, предположил, что если бы Рютте был осведомлён о профессионализме российских пилотов и капитанов, он бы воздержался от подобных оценок.

«Оскорбления Рютте в адрес российских лётчиков и моряков говорят о том, что он ничего не знает о наших летчиках и моряках. Если бы он знал, он так бы не говорил», — заявил Песков.

Напомним, что ранее Рютте оскорбительно высказался о военных возможностях России, её пилотах и моряках. Он считает, что наши «пилоты не умеют управлять истребителями, а капитаны кораблей — бросать якорь».

