Песков заявил, что Путин и аш-Шараа обсудили тему военных баз РФ в Сирии

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что вопрос российских военных баз в Хмеймиме и Тартусе стал одной из ключевых тем переговоров российского лидера Владимира Путина с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.

«По базам — тема фигурировала на повестке дня. Это вот, что я вам хочу сказать», — заявил Песков.

Российские военные базы в Сирии являются ключевыми элементами присутствия России на Ближнем Востоке. Основными объектами являются: Авиабаза Хмеймим (Латакия) — это главная воздушная база, откуда осуществляется большинство российских авиаударов в рамках операции против террористических группировок. Здесь базируются истребители, бомбардировщики, вертолеты и средства противовоздушной обороны. Пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе — это единственная российская военно-морская база в Средиземном море, обеспечивающая поддержку кораблей Черноморского флота и других соединений ВМФ России.

Напомним, что переговоры Путина и аш-Шараа состоялись в Кремле и продлились более 2,5 часа. Диалог прошёл в два этапа: сначала лидеры обсудили ключевые вопросы в узком составе, после чего к диалогу присоединились остальные члены официальных делегаций. Точная повестка встречи не раскрывалась.