Решающие шаги: Инструктор назвал роковую ошибку при оказании первой помощи

Многие люди, оказывая первую помощь, совершают множество ошибок — от пренебрежения собственной безопасностью до бездействия из-за страха причинить вред. Об этом рассказал Виталий Кузнецов, инструктор по первой помощи и сооснователь проекта «Первая помощь».

«Но самая главная ошибка, на мой взгляд, — это нежелание учиться оказанию первой помощи. Нам удобнее думать, что в экстренной ситуации пострадавшему поможет кто-то другой, что лучше оставить это профессионалам» — сказал он Здоровью Mail.

По словам эксперта, который и сам когда-то столкнулся с беспомощностью в критической ситуации, простые действия, выполненные до приезда врачей, часто оказываются решающими для спасения жизни. Он подчеркнул, что при остановке сердца или сильном кровотечении судьба человека зависит от того, кто оказался рядом, и этим человеком может стать любой. В противном случае медики могут просто не успеть.

Для решения этой проблемы был запущен уникальный образовательный проект «Первая помощь». Кузнецов отметил, что двухминутные ролики сняты в игровом формате без сложных терминов, чтобы сделать знания доступными каждому и показать, что помочь в экстренной ситуации под силу любому человеку.

Ранее основатель центра тактической медицины, травматолог-ортопед Артём Катулин напомнил, что оказание первой помощи является обязанностью граждан. Проблема отсутствия помощи на дорогах стоит остро: по словам эксперта, лишь единицы решаются помочь пострадавшим в ДТП. Врач, впрочем, рассказал и о позитивном примере, нарушающем эту печальную тенденцию.