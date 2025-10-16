Поиски ещё идут: Посол Белоруссии отреагировал на ситуацию с проданной на органы туристкой

Посол Белоруссии в Мьянме Владимир Боровиков озвучил позицию по делу о продаже соотечественницы на органы. Его слова передаёт Telegram-канал «Sputnik Беларусь» .

Стало известно, что гражданка Белоруссии, прибывшая в Янгон из Бангкока 20 сентября, пропала 4 октября. По словам её родственников, девушка стала жертвой трудового рабства, затем была продана на органы и кремирована. Семья теперь добивается возвращения её праха на родину.