16 октября, 09:49

Поиски ещё идут: Посол Белоруссии отреагировал на ситуацию с проданной на органы туристкой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nutlegal Photographer

Посол Белоруссии в Мьянме Владимир Боровиков озвучил позицию по делу о продаже соотечественницы на органы. Его слова передаёт Telegram-канал «Sputnik Беларусь».

По словам дипломата, правительство держит на особом контроле дело о пропаже гражданки республики. Однако, к сожалению, никакой проверённой информации о том, где находится туристка, пока нет. В настоящее время, как заверил Боровиков, посольство прилагает все усилия для её розыска.
Убитая в Мьянме белоруска оказалась участницей «Голоса»

Стало известно, что гражданка Белоруссии, прибывшая в Янгон из Бангкока 20 сентября, пропала 4 октября. По словам её родственников, девушка стала жертвой трудового рабства, затем была продана на органы и кремирована. Семья теперь добивается возвращения её праха на родину.

