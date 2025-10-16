«Не так страшен чёрт»: Иван Дорн признался, что постоянно ходит без трусов при своих детях

Украинский певец Иван Дорн признался, что предпочитает находиться дома без одежды, даже несмотря на то, что в семье подрастают дети. Его дочери Василисе 11 лет, а сыну Ивану — 10. Хотя супруга настаивает, чтобы он надевал нижнее бельё, Дорн не всегда следует этому правилу, рассматривая свою наготу дома как проявление свободы.

«Сейчас уже полюсы меняются. Жена уже строже на это реагирует. Говорит: «Слушай, ну дети уже взрослее, давай хотя бы в трусах». Сейчас мы уже начинаем в трусах ходить, уменьшаем количество моих появлений голым перед детьми. С сыном мы ещё пытаемся с этим бороться, вдвоём с ним часто голыми ходим», — рассказал Дорн в интервью Юрию Дудю*.

По мнению исполнителя, его нагота абсолютно безвредна для психики его детей. Он сам сравнил свою ситуацию с поговоркой «Не так страшен чёрт, как его рисуют», намекая на преувеличенность опасений.

Психолог Вероника Степанова считает, что такое поведение отца может сказаться на психике дочери. У Василисы может возникнуть сексуализированное восприятие отца, которое может сказаться в будущем на её отношениях с парнями.

