ФИФА ответила на угрозы Трампа перенести матчи ЧМ-2026 из Бостона

Международная федерация футбола (ФИФА) отреагировала на заявление президента США Дональда Трампа о возможном переносе матчей чемпионата мира 2026 года из Бостона из-за «небезопасных условий». В организации подчеркнули, что вопросы безопасности находятся в ведении правительств, но выразили надежду, что все города-организаторы будут готовы к турниру.

«Очевидно, что безопасность — это обязанность властей, и именно они определяют, какие меры необходимы в интересах общественной безопасности», — сообщили Sky News в ФИФА.

Там также выразили уверенность, что все 16 принимающих городов выполнят требования и обеспечат проведение чемпионата на высоком уровне.

Ранее Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность исключить Бостон из списка городов-организаторов из-за недавних уличных беспорядков, в которых пострадали полицейские. Президент назвал ситуацию «неприемлемой» и «опасной». Мэр Бостона Мишель Ву ответила, что перенести матчи невозможно, поскольку все соглашения с ФИФА подписаны и юридически закреплены.

«Даже если кто-то сейчас находится в Белом доме, это не значит, что он может отменить контракты», — сказала она.

Чемпионат мира по футболу 2026 года станет первым в истории, где сыграют 48 сборных. Турнир пройдёт в 16 городах трёх стран — 11 в США, трёх в Мексике и двух в Канаде.