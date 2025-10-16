Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 октября, 09:46

ФИФА ответила на угрозы Трампа перенести матчи ЧМ-2026 из Бостона

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Международная федерация футбола (ФИФА) отреагировала на заявление президента США Дональда Трампа о возможном переносе матчей чемпионата мира 2026 года из Бостона из-за «небезопасных условий». В организации подчеркнули, что вопросы безопасности находятся в ведении правительств, но выразили надежду, что все города-организаторы будут готовы к турниру.

«Очевидно, что безопасность — это обязанность властей, и именно они определяют, какие меры необходимы в интересах общественной безопасности», — сообщили Sky News в ФИФА.

ФИФА представила официальный трёхцветный мяч ЧМ-2026
ФИФА представила официальный трёхцветный мяч ЧМ-2026

Там также выразили уверенность, что все 16 принимающих городов выполнят требования и обеспечат проведение чемпионата на высоком уровне.

Ранее Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность исключить Бостон из списка городов-организаторов из-за недавних уличных беспорядков, в которых пострадали полицейские. Президент назвал ситуацию «неприемлемой» и «опасной». Мэр Бостона Мишель Ву ответила, что перенести матчи невозможно, поскольку все соглашения с ФИФА подписаны и юридически закреплены.

Президент ФИФА впервые за несколько лет направил письмо российскому футболисту
Президент ФИФА впервые за несколько лет направил письмо российскому футболисту

«Даже если кто-то сейчас находится в Белом доме, это не значит, что он может отменить контракты», — сказала она.

Чемпионат мира по футболу 2026 года станет первым в истории, где сыграют 48 сборных. Турнир пройдёт в 16 городах трёх стран — 11 в США, трёх в Мексике и двух в Канаде.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • fifa
  • Дональд Трамп
  • США
  • чм
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar