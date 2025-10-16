Женщина из Волгограда хочет аннулировать брак пропавшего на СВО сына

В Волгограде мать военнослужащего, пропавшего на специальной военной операции, обратилась в суд с требованием признать брак сына с одноклассницей фиктивным. По её версии, отношения длились всего несколько дней, а после заключения брака начались претензии на выплаты и угрозы. Об этом сообщил V1.ru.

«Она как узнала, что он уезжает на СВО, то начала обрабатывать его и притащила в ЗАГС, там же и вписал ребёнка. Там же она ему сразу начала божиться, что и ребёнок, оказывается, был его», — рассказала мать.

По словам женщины, сын встречался с девушкой ещё в школе, но после их пути разошлись. Роман длился три дня, и мать утверждает, что ребёнок мог не быть сыном мужчины. После подписания контракта с Минобороны поведение жены резко изменилось: она начала требовать выплаты на уход за ребёнком и угрожать родственникам мужчины. Вскоре молодой человек пропал в Донецкой народной республике. Теперь его мать хочет добиться аннулирования брака.

Ранее сообщалось, что жительница Ульяновской области заключила фиктивный брак с участником СВО, чтобы получить денежные выплаты в случае его гибели. Мужчина ушёл добровольцем на фронт в декабре 2024 года и погиб в мае 2025 года. Его сын Илья узнал о свадьбе только после смерти отца, так как тот никогда не упоминал о браке.