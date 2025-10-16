Командир «Ахмата» Аид показал трофейную зажигалку с жуткой пророческой надписью

Один из командиров спецназа «Ахмат» с позывным Аид показал фото трофейной зажигалки, найденной у погибшего военного ВСУ. Надпись на ней оказалась жуткой и пророческой.

А ранее Life.ru рассказывал, как трофейный телефон уберёг российского бойца с позывным Байкал. В ходе стрелкового боя военный забрал у противника рацию и телефон. А после налёта дронов ВСУ он вытащил этот телефон из кармана с осколком.