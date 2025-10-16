Командир «Ахмата» Аид показал трофейную зажигалку с жуткой пророческой надписью
Обложка © группа Аида СпН «Ахмат» МО РФ
Один из командиров спецназа «Ахмат» с позывным Аид показал фото трофейной зажигалки, найденной у погибшего военного ВСУ. Надпись на ней оказалась жуткой и пророческой.
На зажигалке было написано: «Ты веришь в привидения?».
«Тебе виднее», — написал в ответ Аид.
