16 октября, 09:59

Командир «Ахмата» Аид показал трофейную зажигалку с жуткой пророческой надписью

Обложка © группа Аида СпН «Ахмат» МО РФ

Один из командиров спецназа «Ахмат» с позывным Аид показал фото трофейной зажигалки, найденной у погибшего военного ВСУ. Надпись на ней оказалась жуткой и пророческой.

На зажигалке было написано: «Ты веришь в привидения?».

«Тебе виднее», — написал в ответ Аид.

«По приколу»: Боец СВО объяснил, зачем солдаты ВС РФ повесили флаг США на трофейный БТР
А ранее Life.ru рассказывал, как трофейный телефон уберёг российского бойца с позывным Байкал. В ходе стрелкового боя военный забрал у противника рацию и телефон. А после налёта дронов ВСУ он вытащил этот телефон из кармана с осколком.

Александра Вишнякова
