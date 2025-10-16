Грузия передала ноту протеста ОБСЕ из-за действий её председателя в Тбилиси

Ранее в Тбилиси прошло массовое антиправительственное шествие с участием нескольких сотен человек. Демонстранты собрались в центре города у парка Вера и организованно двинулись к зданию парламента, находящемуся примерно в полутора километрах. Полиция не препятствовала их движению по проезжей части. Основными требованиями протестующих было освобождение людей, задержанных во время предыдущих акций протеста в 2024 и 2025 годах.