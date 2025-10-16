Грузия передала ноту протеста ОБСЕ из-за действий её председателя в Тбилиси
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeniya Telennaya
Министерство иностранных дел Грузии официально заявило протест секретариату Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и государствам-участницам. Поводом для дипломатической ноты стало присутствие министра иностранных дел Финляндии и действующего председателя ОБСЕ Элины Валтонен на митинге, состоявшемся в Тбилиси 14 октября.
«МИД Грузии выражает озабоченность в связи с визитом главы МИД Финляндии, действующего председателя ОБСЕ Элины Валтонен, передав ноту протеста секретариату ОБСЕ и странам-участникам», — говорится в заявлении грузинского внешнеполитического ведомства.
В письме, адресованном Секретариату ОБСЕ, грузинский МИД выразил обеспокоенность тем, что во время своего визита в Тбилиси Валтонен приняла участие в несанкционированной акции протеста, организованной оппозиционными силами, помимо запланированных официальных мероприятий. Ведомство также указало на заявление Валтонен, которое может искажать представление международного сообщества о положении дел в Грузии.
Ранее в Тбилиси прошло массовое антиправительственное шествие с участием нескольких сотен человек. Демонстранты собрались в центре города у парка Вера и организованно двинулись к зданию парламента, находящемуся примерно в полутора километрах. Полиция не препятствовала их движению по проезжей части. Основными требованиями протестующих было освобождение людей, задержанных во время предыдущих акций протеста в 2024 и 2025 годах.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.