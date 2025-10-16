«Нафтогаз Украины» приостановил работу в ряде регионов после атаки ВС РФ

«Есть попадание и разрушение сразу в нескольких областях. Работа ряда критически важных объектов остановлена. Наши специалисты немедленно приступают к ликвидации последствий», — написал Корецкий в социальных сетях.

Напомним, что сегодня ночью взрывы прогремели в Харькове и Изюме. Взрывы в Полтаве и Кременчуге, по предварительным данным, привели к повреждению крупного газохранилища в области. Кроме того, хлопки прозвучали в Чернигове.