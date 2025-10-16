«Нафтогаз Украины» приостановил работу в ряде регионов после атаки ВС РФ
Обложка © Wikipedia / НАК «Нафтогаз України»
Деятельность ряда стратегически важных предприятий «Нафтогаз Украины» была временно прекращена в результате серии взрывов в нескольких областях страны. Об этом сообщил глава компании Сергей Корецкий.
«Есть попадание и разрушение сразу в нескольких областях. Работа ряда критически важных объектов остановлена. Наши специалисты немедленно приступают к ликвидации последствий», — написал Корецкий в социальных сетях.
Согласно его заявлению, в ночь на четверг газовая инфраструктура компании подверглась массированной атаке. Он также отметил, что вследствие полученных повреждений объёмы добычи собственного газа сократились, из-за чего компания прибегнет к импорту газа.
Напомним, что сегодня ночью взрывы прогремели в Харькове и Изюме. Взрывы в Полтаве и Кременчуге, по предварительным данным, привели к повреждению крупного газохранилища в области. Кроме того, хлопки прозвучали в Чернигове.
