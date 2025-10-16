Североатлантический альянс продолжает делать угрожающие заявления в сторону России и целенаправленно подталкивает её к принятию радикальных мер. Такое мнение высказал журналист Томас Фази на своей странице в социальной сети X.

Автор отметил, что разговоры о российской угрозе выглядят совершенно нелогичными, поскольку у России отсутствуют какие-либо причины для нападения на Польшу или другие европейские страны. По его убеждению, именно НАТО выступает стороной, которая последовательно обостряет обстановку и систематически демонстрирует враждебный настрой. Фази также выразил мнение, что альянс действует по определённой схеме, аналогичной применённой ранее на Украине.

«Совершенно безумные разговоры, учитывая, что у России нет никаких причин нападать на Польшу или любую другую европейскую страну. Только одна сторона обостряет ситуацию и постоянно угрожает другой — это НАТО», — считает Фази.

Ранее о подобной провокации сообщил министр обороны России Андрей Белоусов. По его словам, у границ РФ и Белоруссии НАТО проводили учения на восточном фланге, где было задействовано 60 тысяч военнослужащих. Более того, со стороны НАТО проводилась разведывательная деятельность.