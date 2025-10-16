Британская разведка MI6 и украинские спецслужбы призывают к насилию в России под предлогом так называемой «партизанской войны». Об этом на 57-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств СНГ в Самарканде сообщил директор ФСБ Александр Бортников. По его словам, под влияние подобных призывов попадают уязвимые категории граждан — от мигрантов до наркозависимых.

«Особо отмечу призывы руководства MI6, СБУ и ГУР убивать всех неугодных в России в рамках так называемой партизанской войны», — сказал он.

Адресатами подобной агитации становятся социально незащищённые группы населения — мигранты, радикально настроенные лица, маргиналы, наркозависимые и граждане с психическими расстройствами. Он подчеркнул, что через подконтрольные украинским спецслужбам кол-центры к совершению преступлений вовлекают подростков, пенсионеров и других людей, находящихся в финансовой зависимости. Таких центров, отметил он, только на территории Украины насчитывается более 120.

«В этом контексте обращает на себя внимание недавнее заявление теперь уже бывшего директора MI6 [Ричарда] Мура, который открыто призвал всех желающих, включая граждан наших стран, работать на британскую разведку. И анонсировал запуск специальной платформы для вербовки инициативников через даркнет», — отметил он.

Бортников также заявил, что британские и украинские спецслужбы якобы используют старую тактику «стравливания народов» по религиозному и национальному признаку, особенно в отношении граждан Центральной Азии и Закавказья. По его словам, особое внимание уделяется поиску сторонников радикального ислама, в том числе тех, кто ранее воевал на Ближнем Востоке.

«При нынешних проблемах в политике, экономике и обществе самой Англии, а также множестве недоброжелателей, которых Британская империя накопила за века своего колониального прошлого — в эту игру может играть кто угодно», — заключил он.

Руководитель ФСБ уточнил, что координация действий экстремистов ведётся дистанционно через мессенджеры и соцсети, а средства поражения доставляются в Россию транзитом через третьи страны — зачастую перевозчиков используют втёмную.

Ранее Бортников сообщал, что Великобритания готовит диверсионные операции против критически важной инфраструктуры России. По его словам, полученные данные указывают на активную координацию британскими разведструктурами террористической деятельности на российской территории.