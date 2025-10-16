Сектор Газа
16 октября, 10:59

«В день пять раз молятся»: Приезжие превратили квартиру москвички в мечеть

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages

Москвичка сдала студию в бетоне мигрантам и никак не ожидала, что те сделают из неё «мечеть». Арендаторы организовали в квартире место для намаза. По их словам, рабочие регулярно совершают молитвы в перерывах между строительными работами. Об этом сообщает «Регнум».

Мигранты сделали из квартиры москвички «мечеть». Видео © Telegram/ Регнум

«С квартирой всё прекрасно, у меня там... мечеть», — прокомментировала ситуацию владелица квартиры.

Москвичка поделилась видео и квартиры, сданной в аренду в черновой отделке. Самым интересным оказалось то, как её обустроил арендатор-иностранец: он выделил место для ежедневных пятикратных молитв.

Ранее Life.ru писал, что Духовное управление мусульман России запретило курьерам доставлять алкоголь и свинину. Там призвали разделять все грузы на разрешённые (халяль) и запрещённые (харам). В Совете федераций заявили, что запрет противоречит сразу пяти статьям конституции.

Полина Никифорова
