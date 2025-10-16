Инструкторы из ВСУ тайно начали обучать поляков сбивать дроны

Вооружённые силы Украины проводят секретные учения для польских солдат по противодействию атакам беспилотников. Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM.

«Польская армия засекретила подробности организованных украинскими военными учений по системам защиты от дронов», — говорится в сообщении.

Данные мероприятия проводятся в соответствии с соглашением, которое было подписано месяц назад в Киеве главой министерства национальной обороны Польши Владиславом Косиняком-Камышем. Обучение проводится в условиях строгой секретности, поскольку речь идёт о безопасности как украинских операторов, так и военнослужащих, участвующих в занятиях. В связи с этим места расположения учебных полигонов не разглашаются.

По данным RMF FM, подготовка ведётся не только на территории Польши, но и в Германии, а среди обучающихся присутствуют военные разных стран. Руководят занятиями десятки украинских инструкторов.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что война на Украине может затянуться ещё на три года. В связи с этим он подчеркнул необходимость долгосрочной и устойчивой поддержки Украины со стороны европейских государств.