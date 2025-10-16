Актёр Белый* признался, что чувствует себя на своём месте, живя в Израиле

После переезда в Израиль актёр Анатолий Белый* впервые за долгое время почувствовал себя на своём месте. Об этом он рассказал в беседе с YouTube-каналом Radio Van. По его словам, жизнь рядом с семьёй помогла ему обрести внутреннее спокойствие.

«Я как будто бы действительно вернулся к своим. И в прямом смысле этого слова — к своим родителям, брату и сестре. Мы все живём в одном городе. Это тоже возвращение блудного сына в семью, который уехал в 16 лет делать собственную жизнь. Я бы хотел остаться здесь до конца», — сказал он.

Белый рассказал, что теперь живёт в одном городе со своими близкими — родителями, братом и сестрой, и именно это ощущение семьи стало для него главным источником гармонии. Актёр отметил, что старается не строить долгосрочных планов и предпочитает жить настоящим, считая, что загадывать наперёд — бессмысленно.

Он добавил, что его эмоциональная связь с Россией почти полностью оборвалась. По словам артиста, лишь немногие личные воспоминания напоминают ему о прошлом, но «фантомных болей» он уже не испытывает.

Ранее соробщалось, что Анатолий Белый*, покинувший Россию, планирует проводить концерты в Израиле, на которых якобы будут собираться средства для поддержки украинских вооружённых сил. В анонсе выступлений говорилось, что зрителей ждёт «тёплый вечер общения, чтение стихов и прозы от Анатолия Белого*, а также концерт, объединяющий украинскую, израильскую и европейскую палитру цветов».

