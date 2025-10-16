Российские военные с помощью беспилотника смогли вычислить снайпера ВСУ, который спрятался в разрушенном доме. Данную информацию передаёт РИА «Новости» со ссылкой на офицера РФ с позывным Икс.

Подразделение действовало в составе 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й армии Южного военного округа на территории Донецкой народной республики. С помощью разведывательного беспилотника была обнаружена снайперская позиция противника. Тот укрывался в одном из разрушенных зданий под Красноармейском.

«Расчёт спецназа 56 ОБСпН 51-й армии Южного военного округа, действуя в ДНР в районе Красноармейска, выявил с помощью разведывательного дрона снайперскую позицию в разрушенном доме, после чего ювелирно точным ударом FPV-дрона, залетевшего буквально в дом, уничтожил украинского снайпера», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что бойцы России уничтожили американскую установку HIMARS во время серии ударов по объектам военно‑промышленного комплекса Украины. Атака была по временным пунктам дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 142 районах. Удалось поразить склады и живую силу противника.