16 октября, 11:03

«Ювелирно точный удар»: Российский дрон залетел в дом и уничтожил снайпера ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Melnikov Dmitriy

Российские военные с помощью беспилотника смогли вычислить снайпера ВСУ, который спрятался в разрушенном доме. Данную информацию передаёт РИА «Новости» со ссылкой на офицера РФ с позывным Икс.

Подразделение действовало в составе 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й армии Южного военного округа на территории Донецкой народной республики. С помощью разведывательного беспилотника была обнаружена снайперская позиция противника. Тот укрывался в одном из разрушенных зданий под Красноармейском.

«Расчёт спецназа 56 ОБСпН 51-й армии Южного военного округа, действуя в ДНР в районе Красноармейска, выявил с помощью разведывательного дрона снайперскую позицию в разрушенном доме, после чего ювелирно точным ударом FPV-дрона, залетевшего буквально в дом, уничтожил украинского снайпера», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что бойцы России уничтожили американскую установку HIMARS во время серии ударов по объектам военно‑промышленного комплекса Украины. Атака была по временным пунктам дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 142 районах. Удалось поразить склады и живую силу противника.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

