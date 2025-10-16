Генерал США признал отставание Вашингтона в разработке и внедрении БПЛА

Генерал-лейтенант армии США Чарльз Костанца констатировал системное отставание Соединённых Штатов в разработке, внедрении и обучении применению беспилотных летательных аппаратов по сравнению с глобальными тенденциями. Об этом он заявил в интервью The War Zone.

«Мы отстаем. Буду откровенен. Думаю, мы знаем, что отстаём», — заявил генерал, подчеркнув, что разговоры о необходимости создания систем противодействия БПЛА велись ещё с момента конфликта в Нагорном Карабахе.

Командир 5-го армейского корпуса отметил, что осознание проблемы пришло после наблюдения за быстрым прогрессом России и Украины в этой сфере с 2022 года. В качестве решения Костанца видит проект Flytrap, направленный на создание единой сети ПВО с интеграцией искусственного интеллекта и облачных технологий, синхронизированной для всех стран НАТО.

Ранее Life.ru сообщал, что США зафиксировали качественное превосходство российских беспилотников «Герань», способных эффективно поражать как стационарные, так и подвижные цели в тылу ВСУ. Аналитики отмечают, что модернизированные характеристики дронов в сочетании с налаженным производством создают комплексное преимущество, позволяющее усиливать давление на украинские системы ПВО.