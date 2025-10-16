Глава украинского режима Владимир Зеленский обратился к мировому сообществу с призывом усиливать давление на российского лидера Владимира Путина, чтобы остановить удары по энергетической инфраструктуре страны. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Давление санкциями, давление дальнобойностью. Могут быть сильные решения, которые помогут», — заявил он.

Зеленский отметил, что российские войска с начала осени ежедневно атакуют энергетическую инфраструктуру Украины. Он подчеркнул, что эффективность давления на Путина во многом зависит от действий США и Европы, а также указал на значимость импульса от международного сообщества на Ближнем Востоке, который может повлиять на ситуацию в Европе.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп может использовать отмену украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова как рычаг давления на Владимира Зеленского перед переговорами в Белом доме. Это решение главы украинского режима является незаконным и антиконституционным, и Трамп якобы не упустит возможность напомнить об этом Зеленскому, чтобы склонить его к нужной позиции.