Собянин анонсировал повышение соцвыплат москвичам в 2026 году

С 1 января 2026 года в Москве произойдёт индексация социальных выплат для пенсионеров, семей с детьми и людей с инвалидностью на 6%. О предстоящем повышении сообщил мэр города Сергей Собянин.

«На поддержку горожан в 2026 году выделим 810 млрд рублей. Приоритетами остаётся безусловное выполнение всех социальных обязательств и обеспечение качественных и современных услуг в сфере здравоохранения социальной защиты населения», — написал он в своём Telegram-канале.

Средства будут направлены на организацию льготного проезда в общественном транспорте столичного региона и предоставление субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Также будут проиндексированы выплаты для отдельной категории граждан на 6%. Это касается, людей с инвалидностью, семей с детьми и представителей старшего поколения.

Дополнительно в бюджете предусмотрены выделение денег на развитие социальной инфраструктуры города. В следующем году на строительство, ремонт и оснащение учреждений социальной защиты планируется выделить 22,1 миллиарда рублей. В течение ближайших трёх лет совокупный объём финансирования этой статьи расходов составит 62,1 миллиарда рублей, что позволит комплексно модернизировать объекты социальной сферы.

