Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 октября, 11:21

Рошаль может стать городом-призраком

Обложка © Wikipedia / A.Savin

Обложка © Wikipedia / A.Savin

Маленький город Рошаль на востоке Московской области рискует исчезнуть из-за катастрофического падения численности населения. Эти мрачные прогнозы не из области фантастики, а результат анализа, проведенного аналитиками РАНХиГС по заказу правительства. Рошаль, вместе с 128 другими малым городами России, может оказаться на грани исчезновения, если демографическая ситуация не изменится. Об этом пишет сайт MK.Ru.

Согласно последним данным, в Рошале проживает чуть больше 20 тысяч человек. Прогнозы таковы, что в 2025 году Рошаль останется на 637-м месте по численности среди всех российских городов. Начавшаяся с 2015 года естественная убыль населения лишь усугубляет ситуацию, ведь молодежь уезжает, а старики умирают.

«Плохосемейный мир»: Демограф объяснил, как повысить рождаемость в России
«Плохосемейный мир»: Демограф объяснил, как повысить рождаемость в России

Администрация Рошаля уверяет, что вымирание города — миф. В 2025 году в новые дома по программе переселения из аварийных жилищ переехали 135 семей, а в ближайшее время планируется строительство еще трех многоквартирных домов. Однако местные депутаты настроены гораздо более пессимистично, утверждая, что город не развивается, а его дома ветшают, за исключением новых построек, предназначенных для местной элиты.

Ранее Life.ru писал, что президент России Владимир Путин определил повышение демографии как ключевую задачу для страны. Кроме того, в приоритете остаётся победа в специальной военной операции.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Общество
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar