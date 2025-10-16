Рошаль может стать городом-призраком

Маленький город Рошаль на востоке Московской области рискует исчезнуть из-за катастрофического падения численности населения. Эти мрачные прогнозы не из области фантастики, а результат анализа, проведенного аналитиками РАНХиГС по заказу правительства. Рошаль, вместе с 128 другими малым городами России, может оказаться на грани исчезновения, если демографическая ситуация не изменится. Об этом пишет сайт MK.Ru.

Согласно последним данным, в Рошале проживает чуть больше 20 тысяч человек. Прогнозы таковы, что в 2025 году Рошаль останется на 637-м месте по численности среди всех российских городов. Начавшаяся с 2015 года естественная убыль населения лишь усугубляет ситуацию, ведь молодежь уезжает, а старики умирают.

Администрация Рошаля уверяет, что вымирание города — миф. В 2025 году в новые дома по программе переселения из аварийных жилищ переехали 135 семей, а в ближайшее время планируется строительство еще трех многоквартирных домов. Однако местные депутаты настроены гораздо более пессимистично, утверждая, что город не развивается, а его дома ветшают, за исключением новых построек, предназначенных для местной элиты.

Ранее Life.ru писал, что президент России Владимир Путин определил повышение демографии как ключевую задачу для страны. Кроме того, в приоритете остаётся победа в специальной военной операции.