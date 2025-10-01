«Плохосемейный мир»: Демограф объяснил, как повысить рождаемость в России

Демографический кризис в России связан не с сокращением численности населения, а с падением суммарного коэффициента рождаемости ниже уровня простого воспроизводства, заявил председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. По его словам, показатель 2,15 рождения на одну женщину не достигается, что приводит к невозможности замещения поколений.

Эксперт отверг миграцию как способ решения демографических проблем, указав, что воспроизводство коренного населения должно оставаться приоритетом. Ключевой проблемой он считает разрушение института семьи, а для исправления ситуации предлагает создать комплексную государственную систему поддержки, где все сферы — от жилищной политики до промышленности — будут работать на укрепление семейных ценностей.

«...Семья разрушена во всём мире, весь мир становится плохосемейным. Семья выпадает из всей системы рыночных и околорыночных отношений, становится обузой, при том, что семья — это сложнейшее дело жизни человечества, и которое, собственно, человека и воспроизводит, и его делает человеком», — отметил собеседник радио «Комсомольская правда».

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что главными приоритетами для страны остаются победа в специальной военной операции и улучшение демографической ситуации. Глава государства уверен, что чем больше у нас малышей, тем лучше.